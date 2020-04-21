خطوات تخلصك من البكتيريا والفيروسات في أطعمة شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: تؤدي طريقة تخزين وتحضير الفسيخ والرنجة بشكل خاطئ إلى زيادة فرص تراكم البكتيريا والفيروسات بها، ما يستوجب تنظيفها جيدًا للوقاية من فرص التعرض لأي مشكلات صحية. لقراءة المزيد اضغط هنا:

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