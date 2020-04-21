قبل رمضان.. طريقة عمل الشكلمة

تعتبر الشكلمة من الحلويات المفضلة في رمضان، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الشكلمة في المنزل، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، على قناة "سي بي سي سفرة". المكونات 3 أكوب جوز هند . نصف علبة لبن مكثف محلى. 2 بياض بيض. فانيليا. رشة ملح. طريقة التحضير يخفق بياض البيض مع الفانيليا ورشة الملح في العجان حتى الحصول على قوام فومي. Advertisements يضاف له اللبن المكثف بالتدريج مع الاستمرار في الخفق. يضاف جوز الهند ويقلب ثم يقطع الخليط بواسطة ملعقة طعام، ويرص فوق صاج فرن مبطن بورق الزبد. تسوى الشكلمة في الفرن.

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