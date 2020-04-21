الامارات | «اللوفر أبوظبي» يقدّم تجربة رقمية جديدة من المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن «اللوفر أبوظبي» يقدّم تجربة رقمية جديدة من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق متحف اللوفر أبوظبي مبادرات رقمية جديدة تقدّم للجمهور جولات إرشادية افتراضية ومقاطع فيديو ومقاطع أخرى صوتية إلى جانب مجموعة من الأنشطة التي يمكن تنزيلها لتستمتع بها العائلة. وتأتي هذه المبادرات في إطار رسالة المتحف التي تقوم على رواية قصص لقاء الثقافات من خلال مجموعته الفنية ومعارضه العالمية للعالم أجمع، ليبقى المتحف متاحاً للجميع.

وقال مدير متحف اللوفر أبوظبي مانويل راباتيه: نسعى باستمرار إلى تأدية رسالتنا التي تقوم على رواية قصص لقاء الثقافات، فالفن مصدر نستمد منه الإلهام ويساعدنا على تخطي الأوقات الصعبة، لذا وسّع المتحف من نطاق أنشطته الرقمية ليقدّم للجمهور محتوى غنياً للاستمتاع به من راحة المنزل.

وشملت المرحلة الأولى من توسيع المبادرات الرقمية برنامج اكتشاف الفن الذي يسمح باكتشاف مجموعة المتحف الفنية ومعارضه العالمية من خلال موقعه الإلكتروني وتطبيقه الخاص، وموارد «الفن بين يديك» المتوافرة عبر الموقع أيضاً، إلى جانب سلسلة «اصنع والعب» التي تشمل مقاطع فيديو وأنشطة للعائلات والأطفال، ومجموعة غنية من الموارد التعليمية ليتفاعل من خلالها المعلمون مع طلابهم.

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وسيُطلق المتحف في الفترة المقبلة المزيد من البرامج التي ستشمل جولات افتراضية في قاعات العرض، وتجربة من الخيال العلمي تأخذ الزائر في رحلة يكتشف من خلالها الهندسة المعمارية الاستثنائية للمتحف، كما سينشر اللوفر أبوظبي عبر موقعه الإلكتروني مقتطفات من منشوراته، ويعزز المحتوى المتاح حول معارضه السابقة، إلى جانب العديد من الأنشطة الأخرى.

ويشارك اللوفر أبوظبي في مبادرة «الثقافة للجميع» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والتي تهدف إلى إتاحة المعالم الثقافية في الإمارة للجمهور للاستمتاع بها من البيت.

المبادرات في إطار رسالة المتحف لرواية قصص لقاء الثقافات.

المتحف يُطلق برامج تشمل جولات افتراضية في قاعاته.