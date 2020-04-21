الامارات | رسامو برلين المحجورون يعرضون أعمالهم من الشرفات

شكرا لقرائتكم خبر عن رسامو برلين المحجورون يعرضون أعمالهم من الشرفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إذا ما قام المرء بجولة في شوارع برلين الخاوية على نحو استثنائي هذه الأيام، فربما يرى الكثير من الفنون العامة أكثر من المعتاد. وتُعد المدينة المعروفة بالإبداعات وفن الشارع على الجدران، بين الكثير من المدن حول العالم التي أغلقت متاحفها في محاولة لإبطاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

والآن يلجأ الرسامون في برلين المحرومون وسائل عرض أعمالهم، بدلاً من ذلك إلى تعليق أعمالهم من الشرفات.

ويعلق 50 رساماً أعمالهم في الشرفات وفي النوافذ، فيما مازالت جميع أرجاء ألمانيا في حالة إغلاق.

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غير أنه على عكس أغلب المعارض الفنية في برلين، فلن يكون هناك موعد افتتاح رسمي ولن تجذب الحشود، بحسب القائمين على هذا الحدث.

والهدف من المشروع، في حي برنتسلاور بيرغ في برلين، الذي عادة ما يكون مملوءاً بالسياح، هو دعوة الأشخاص إلى القيام بتمشية في حيهم بدلاً من أن يغريهم الجو الدافئ والإجازة من العمل إلى التجول بعيداً عن منازلهم. ويرى المنظمون الفن في الشرفات على أنه رسالة تضامن ضد العزلة وضد فيروس كورونا.

ومن بين المشاركين الرسام التصوري أولاف نيكولاي، المعروف من معرض «دوكومنتا» في كاسل ومعرض بينالي فينيسيا، ورسامة الفيديو الصربية مارتا بوبيفودا، والمخرجة الإيطالية الألمانية روزا باربا.