ريهام أيمن تشعل السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير بمناسبة عيد شم النسيم برفقة أسرتها، عبر صفحتها الشصخية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات.

وعلقت على الصورة قائلة استمتع بعيد الفصح مع عائلتي في أقرب مكان في حديقتنا عيد فصح سعيد للجميع.

وظهرت العائلة أثناء الجلوس في حديثة المنزل لتناول الطعام والاحتفال بعيد الربيع شم النسيم.

وتألقت الفنانة ريهام أيمن مع ابنتها بنفس الملابس، مرتدية فستان باللون الأصفر بالورود فوق الركبة، مع ترك شعرها الذهبي على كتفيها بطريقة مميزة.

كما انها وضعت بعض اللمسات الجمالية البسيطة، التي خطفت بها الانظار.

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فيما ارتدى الفنان شريف رمزي زوج الفنانة ريهام أيمن نفس الملابس مع ابنهما، بالتي شيرت اللبني، مع شورت باللون البيج.

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