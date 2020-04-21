ظهور يخطف القلوب في شم النسيم لرضوى الشربيني وبناتها

القاهرة - لايف ستايل نشرت الإعلامية رضوى الشربيني مجموعة صور جديدة برفقة ابنتيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، من أحدث جلسة تصوير للاحتفال بشم النسيم. وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة كاجوال، مرتدية بدي باللون الأبيض الصيفي، مع بنطال جينز باللون الكحلي الفاتح.

وجذبت الأنظار بترك شعرها الكيرلي بطريقة متطايرة. ووضعت رضوى الشربيني بعض اللمسات الجمالية التي تبرز جمالها، فاستخدمت الألوان الوردية في الشفاه، والوجنتين. Advertisements قد يهمك أيضا: إطلالات متنوعة من رضوى الشربيني المغنية سيلين ديون تبرز في بنطال جينز ضيق ومميز

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