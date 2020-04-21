رانيا منصور وسط الطبيعة بإطلالة ساحرة بالأوف شولدر

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة رانيا منصور صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وظهرت رانيا منصور بإطلالة بسيطة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وعلقت رانيا منصور على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : Happy Easter ????????.. عيد شم نسيم سعيد
وظهرت رانيا منصور بتوب من القطن باللون الأبيض بتصميم الأوف شولدرز القصير، واختارت عليه بنطال جينز باللون الثلجي، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
وتركت رانيا منصور شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريق انسيابية وناعمة، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث قامت بإختيار أحمر الشفاه باللون الروز.
واختارت رانيا منصور أن ترتدي بعض الإكسسوارات ، حيث إنها اختارت نظارة شمسية باللون الأصفر، وقلادة ذهبية ، مع خلخال بنفس اللون، وهو ما أكمل من انوثتها بشكل ناعم.
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