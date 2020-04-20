نيولوك على غير العادة.. رضوى الشربيني تحتفل بشم النسيم مع ابنتيها

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور احتفالها بشم النسيم. وظهرت الإعلامية بصحبة ابنتيها، في إحدى المساحات الخضراء، وهن يمارسن اللعب. Advertisements وتألقت الإعلامية بملابس كاجوال، مع الشعر الكيرلي على غير عادتها. وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب. وشارك العديد من الفنانين والفنانات، اليوم، متابعيهم بصور احتفالاتهم بشم النسيم، من داخل أو أمام منازلهم، بسبب إجراءات مواجهة كورونا.

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