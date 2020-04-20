للرجال في الحظر.. طريقة عمل كبدة بدبس الرمان

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في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والدعوات للبقاء في البيوت طوال اليوم، بالتزامن مع فرض حظر تجوال جزئي في مصر، يبحث العديد من الرجال، عن طرق إعداد الطعام لأنفسهم داخل بيوتهم.
وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة تحضير كبدة بدبس الرمان، عبر صفحتها على فيس بوك.
مقادير الكبدة بدبس الرمان
كبدة
دبس رمان
بصل
فلفل رومي
فلفل حار
سمنة
سماق
ملح
فلفل أسود
بقدونس
طريقة تحضير الكبدة بدبس الرمان
- يشوح البصل في السمن على النار مع الملح والفلفل الأسود، ثم يضاف الفلفل الرومي والحار.
- تخلط الكبدة بدبس الرمان والسماق والملح والفلفل الأسود، ويفضل أن تترك مغطاة في الثلاجة.
- يضاف خليط الكبد إلى خليط البصل وتقلب حتى تمام النضج ثم تقدم مزينة بالبقدونس.
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