منها الشاي الأخضر.. أطعمة ومشروبات تحمي من نزيف اللثة

يؤدى التهاب الفم إلى حدوث نزيف اللثة، ومن مضاعفته التأثير على صحة الأسنان، ومن أسباب الإصابة بنزيف اللثة تجمع بقايا الأكل على الأسنان، الإصابة ببعض الأمراض، والوراثة.

وهناك بعض الأطعمة التي تساعد في الحماية من نزيف اللثة منها كما ذكرها موقع "Mayo clinic":

الفواكه الحمضية

البرتقال واليوسفي والجريب فروت، والخضروات الغنية بفيتامين "سي" والمضادات الحيوية النباتية مثل البروكلي والملفوف (الكرنب).

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المشمش

من الفواكه التي تبين أنها تعالج نزيف اللثة لأنه غني بفيتامين "سي" و"أ". وتشترك مع في نفس التركيبة أيضاً البطاطا الحلوة والجزر.

الحليب

مصدر رائع للكالسيوم وفيتامين "أ"، وهو غني بالمغذيات التي تقوي اللثة.

الخضروات النيئة

يحتوي عليها طبق السلطة، وهي من الأطعمة التي تسرع شفاء نزيف اللثة.

الشاي الأخضر

يقلل تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميًا من خطر الإصابة بأمراض اللثة، إذ يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعيق استجابة الجسم للبكتريا التي تسبب التهابات وأمراض في اللثة.