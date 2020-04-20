في شم النسيم.. حضري الديتوكس في المنزل: ليمون وقرفة وبرتقال

بالتزامن مع أعياد شم النسيم، يعتبر الفسيخ والرنجة الأكلة المفضلة لدى الأسر المصرية، لذلك عادة ما ينصح يتناول مشروب الديتوكس بعدها تجنبًا لأي أضرار تلحق بالجسم.

والديتوكس هو مشروب صحي يعمل على انتعاش الجسم وتخليصه من السموم، كما أنه يساعد في الحصول على الجسم المثالي، ويمكن تحضير هذا المشروب بخطوات بسيطة في المنزل، بحسب ما ذكره موقع "the beauty madness".

مكونات الديتوكس

شرائح ليمونة كاملة.

4 أعواد قرفة.

شرائح برتقال.

أوراق نعناع طازجة.

زنجبيل.

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طريقة عمل الديتوكس في المنزل

توضع تلك المكونات داخل زجاجة ماء 1 لتر.

وتترك في الثلاجة مدة كافية.

تناول 3 أكواب من المشروب يوميًا.

فوائد الديتوكس

تحتوي الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال على فيتامين c، ومضادات الأكسدة التي تعزز فقدان الوزن بشكل طبيعي، وتساعد في الهضم بصورة أفضل.

يحتوي على الألياف الغذائية التي تقضي على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما يعمل على خفض الكوليسترول وتسريع عملية فقدان الوزن.

يحتوي الليمون والبرتقال على سعرات حرارية منخفضة، كما يحتويان على كمية هائلة من المياه التي تساعد على حرق الدهون في البطن.

ويعد النعناع مطهرًا جيدًا، ويزيل المواد السامة من الجسم، يحفز الطاقة، ويكبح الشهية، ويعطي شعورا بالشبع.

تساعد القرفة والزنجبيل على تحسين الهضم، وزيادة حرارة الجسم، وبالتالي يسرع عملية التمثيل الغذائي والنتائج في فقدان الوزن.