شمس الكويتية في إطلالة كاجوال على "إنستجرام"

شاركت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجول عصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها،

وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: ‏ستزهر غدًا إن شاء الله وتعود الحياة أجمل مما كانت.

وارتدت شمس الكويتية توب باللون الأبيض الكت، وارتدت عليه بنطال مشجر باللون الأصفر الواصع، فيما اكملت إطلالاتها بإختيار حذاء رياضي باللون الأصفر، وحقيبة باللون الأسود والأبيض، وهو ما أبرز من انوثتها واناقتها بشكل كبير

وقامت شمس الكويتية بلم شعرها القصير إلى الزوراء، وقد بدا مبللا قليلا، فيما اختبرا بعض الاكسسورات الناعمة، حيث قامت بوضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

فيما اختارت شمس الكويتية بعض اللمسات من الاكسسورات الناعمة ، حيث ارتدت خاتم انيق باللون الفضي واسورة، ونظارة شمس شفافة باللون الأحمر، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.

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