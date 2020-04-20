يحتاج شعر العروس إلى عناية خاصة خاصة إذا كانت تُعاني من الشعر الجاف أو المُتقصف، حتى لا يؤثر ذلك على إطلالتها في ليلة الزفاف.

وهناك الكثير من الوصفات والطرق للعناية بالشعر الجاف للعروس، للظهور بأطلالة جميلة ومُميزة في ليلة الزفاف.

وللتعرف على أفضل طرق العناية بالشعر الجاف للعروس، تقدم لكِ مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.



وصفة بذور الكتان وزيت جوز الهند والموز

تُعد بذور الكتان من العناصر الغذائية الغنية بالبروتينات والأوميجا 3 والألياف، وهو ما يجعلها فعالة للغاية في العناية بالشعر الجاف للعروس.

طريقة تحضير الوصفة:

1-أضيفي 2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان إلى وعاء به كوب من الماء، واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق.

2-بعد رفع بذور الكتان من فوق النار، اتركيها حتى تبرد ثم قومي بطحنا جيداً.

3-اعصري بذور الكتان جيداً بعد طحنها لاستخراج "الجل السائل" منها، ثم أضيفي إلى الكتان المعصور نصف ثمرة أفوكادو ونصف ثمرة موز.

4-أضيفي إلى المكونات 2 ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، و2 ملعقة من زيت الأرجان.

5-اخلطي المكونات جيداً للحصول على خليط متجانس.

6-بللي شعرك بالماء ثم ضعي الخليط عليه وقومي بتغطيته بمنشفة مبللة بالماء الدافئ، واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه جيداً بالماء الدافئ والشامبو والبلسم.

وصفة الأفوكادو والعسل

يحتوي الأفوكادو على العديد من الفيتامينات والمعادن والزيوت، مما يجعله علاجاً رائعاً للشعر الجاف والمتقصف للعروس.

طريقة تحضير الوصفة:

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1-قشري حبتين من الأفوكادو واهرسيهما في الخلاط الكهربائي.

1-أضيفي 2 ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي إلى الأفوكادو المهروس.

3- أضيفي ملعقة كبيرة من العسل.

4-امزجي المكونات جيداً، للحصول على خليط متجانس، ثم وزعيه على فروة رأسك ودلكيه برفق، خاصة في أطراف الشعر الجافة والمتقصفة.

5-اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.



وصفة المايونيز

يتكون المايونيز من البيض والزيت، وهما من أفضل المكونات الطبيعية التي تلعب دوراً فعالاً في العناية والترطيب للشعر الجاف للعروس.

طريقة تحضير الوصفة:

1-ضعي كمية مناسبة من المايونيز على شعرك، واحرصي أن يتم تغطية الشعر وفروة الرأس بالكامل بالمايونيز.

2-اتركي المايونيز على شعرك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه جيداً بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.

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