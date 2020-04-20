بعد ظهور مصاب بكورونا في "كارفور".. ماذا تفعل إذا خالطت مريضا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري

أعلنت سلسلة "كارفور" هايبر ماركت، بفرع داندي مول، إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مضيفة في بيان لها نُشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أعراض الفيروس ظهرت على العامل بعد مكوثة في الحجر الصحي المنزلي، منذ 9 أبريل.

وقالت "كارفور" إنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على المخالطين للحالة: "تم توجيههم للعزل المنزلي.. فيما تم إجراء عملية تعقيم وتطهير للمتجر مرتين".

لذا يتوجب عليك اتباع عدة إجراءات في حال الشك أنك تعاملت مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

وقدم الهلال الأحمر الأمريكي، ووزارة الصحة المصرية، عددا من النصائح عليك اتباعها فى حالة الاخطلاط بمصاب كورونا:

- يجب عليك عزل نفسك في المنزل لمدة 14 يوم بعيدًا عن الآخرين، مع التعامل بحذر مع أفراد عائلتك.

- استخدم حمام منفصل إن كان ذلك متاحًا، أو ضع الكلور وعقم الحمام جيدًا بعد كل استخدام.

- إذا كنت مضطر للتعامل مع أحد الأشخاص خلال هذه الفترة، التزم بارتداء الكمامة والقفازات، وترك مسافه بينك وبين الآخرين.

- اتصل بالطبيب للحصول على المشورة الطبية، خاصة لكبار السن، أو أصحاب الأمراض المزمنة

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- عقم جميع الأسطح من حولك يوميًا، وبعد كل مرة تلمسهم فيها بما في ذلك الهواتف وريموت التلفزيون والمقابض

- اتبع إرشادات وزارة الصحة العالمية، وأحرص على غسل اليدين لمدة 20 ثانية بشكل دائم، واستخدام مطهر يحتوي على نسبة 70% كحول.

-اتبع نظام غذائي صحي، وتجنب الدهون والسكريات.

- الحرص على شرب الماء الدافئ بدلاً من المشروبات الباردة.

- تجنب تناول المضادات الحيوية بشكل مفرط.

- عليك مراقبة درجة حرارتك كل 8 ساعات.

- في حالة الشعور بهذه الأعراض "صعوبة في التنفس، ضيق الصدر، الاختناق، اضطرابات الوعي، الإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة"، عليك استشارة الطبيب على الفور أو الاتصال بالخط الساخن 105.

- إذا استلزم الأمر التوجه إلى المستشفى، يجب الحفاظ على ارتداء الكمامة وتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.

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