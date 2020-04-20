هل يحميك من كورونا؟.. فوائد عديدة للتبرع بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يوفر التبرع بالدم العديد من الفوائد الصحية، على رأسها تجدد خلايا الدم وتقوية الجهاز المناعي، فهل يمكن أن يساهم في حماية الجسم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). لقراءة المزيد اضغط هنا:

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