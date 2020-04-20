فيديو وصور.. قطة تغسل أسنانها بالفرشاة أسوة بمربيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:

تحب ستيفاني إيسيدرو قطتها "أشيلز" وتسعى لحصولها على ابتسامة هوليوود، والتأكد من نظافة أسنانها دائمًا.

نستعرض من خلال موقع "Bright Side"، كيف اعتادت القطة تنظيف أسنانها بنفسها.

التعلم من مربيتها

عندما كانت أشيلز تبلغ من العمر عامًا تقريبًا، بدأت في محاكاة روتين صباح مربيتها ستيفاني، كانت تتبعها في الحمام وتجلس على المنضدة تراقبها.

وفي زيارة أخوات ستيفاني لها في منزلها وضع كل منهم فرشاة أسنانه في الحامل بالحمام، يبدو أن "أشيلز" كانت تنتظر فرصة للحصول على فرشاة أسنان خاصة بها، وانتهزت الفرصة وقفزت على المنضدة وبدأت في تنظيف أسنانها أيضًا.

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"كنت في غاية السعادة والانبهار" تقول ستيفاني، وتتابع: "في البداية، صدمت من حقيقة أن القطة استخدمت فرشاة أسنان أختي، ولكن بعد ذلك أدركت كم كانت القطة ذكية لتتعلم ذلك بمفردها".

يمكن أن تتغير العادات

على الرغم من أن ستيفاني الآن يمكن أن تكون على يقين من أن أسنان أشيلز نظيفة دائمًا، إلا أنها لم تكن دائمًا كذلك. في حوالي 2-3 أشهر، تبنته مع أخته أثينا. وعندما كانت أشيلز هرة صغيرة، حاولت ستيفاني تنظيف أسنان قطتها بفرشاة أسنان، ومع ذلك، لم يعجب أشيلز ولم تحب ذلك ، لذلك قررت ستيفاني التوقف عن ذلك، ولحسن حظها ، فإن أشيلز الآن هي مثال جيد للقطط الأخرى في هذا الصدد.

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هذا الروتين اليومي ليس هو الشيء الوحيد المشترك بين ستيفاني وقطتها أشيلز. "أشيلز ينام مثلي! على بطنها وتحت الأغطية".

