ترتدي كمامة قماشية؟.. إليك ضوابط ومحاذير استخدامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

مع زيادة الإقبال على شراء الكمامات الطبية المباعة في الصيدليات للوقاية من فيروس كورونا بشكل كبير، ونقصها في الأسواق، اتجه البعض إلى استعمال الكمامة القماشية المصنوعة منزليًا، لكن هناك بعض الضوابط والمحاذير التي يجب الالتفات إليها عند استخدام تلك الكمامات.

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