بعد ظهور إصابة بكورونا في "كارفور".. هذه الخطوات مهمة لحمايتك أثناء التسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أعلنت سلسلة "كارفور" هايبر ماركت، بفرع داندي مول، إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مضيفة في بيان لها نُشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أعراض الفيروس ظهرت على العامل بعد مكوثة في الحجر الصحي المنزلي، منذ 9 أبريل.

وقالت "كارفور" إنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على المخالطين للحالة: "تم توجيههم للعزل المنزلي.. فيما تم إجراء عملية تعقيم وتطهير للمتجر مرتين".

لذا نقدم لكم مجموعة من الخطوات المهمة للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة، وهي:

- المسنون والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري، أكثر عرضة من غيرهم، بإصابة بالفيروس، لذا عليهم التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

- احذر لمس وجهك أثناء التسوق.

- ارتداء أقنعة واقية وقفازات تستخدم لمرة واحدة وفقط.

- احرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.

- احرص على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من الأسواق أو السوبر ماركت.

- التزم بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

- حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

- ادفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي إذا أمكن.

- امسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم.

- لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها.

- احرص على غسل الخضار والفواكه جيدا.

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- التخلص من الأكياس البلاستيكية والورقية.

وإذا كنت ستتنقل التنقل بالمواصلات العامة، فاتبع هذه النصائح وفق ما قدّم مركز مكافحة الفيروسات والأوبئة بجيانغسو - الصين، بالتعاون من دار نشر العنقاء التعليمية بجيانغسو:

- حاول استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة.

- إذا كانت المسافة قصيرة فإنه يُفضل المشي أو ركوب الدراجة.

- إذا كنت مضطرًا إلى ركوب المواصلات، تذكر أن ترتدي الكمامة الطبية، وتجنب لمس الأسطح والأشياء في الحافلة.

- تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك.

- احفظ مسافة 1 متر على الأقل بينك وبين الآخرين أو على الأقل افتح نوافذ الحافة كلما كان ذلك ممكنًا.

- الابتعاد عن أي شخص يسعل أو يعطس بالقرب منك لمسافة لا تقل عن متر واحد.

- امش قدر الامكان لتقليل عدد المواصلات العامة التي تستقلها

- نظف يديك باستمرار إذا لمست أي جزء في الاتوبيس.

ما الواجب فعله إذا ركبت سيارة أجرة "تاكسي" أو "توك توك":

- تذكر أن ترتدي الكمامة الطبية، واجلس في المقعد الخلفي، واحفظ مسافة مناسبة بينك وبين السائق.

- افتح النوافذ طوال الرحلة، ولو فتح السائق التكييف، ذكّره بتشغيل وضع المروحة.

- تجنب ركوب السيارة أو التوك توك من زبائن آخرين، حيث يرتفع احتمال الإصابة بالعدوى.