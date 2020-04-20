بعد ظهور إصابة بكورونا في "كارفور".. هذه الخطوات مهمة لحمايتك أثناء التسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي
أعلنت سلسلة "كارفور" هايبر ماركت، بفرع داندي مول، إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مضيفة في بيان لها نُشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أعراض الفيروس ظهرت على العامل بعد مكوثة في الحجر الصحي المنزلي، منذ 9 أبريل.
وقالت "كارفور" إنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على المخالطين للحالة: "تم توجيههم للعزل المنزلي.. فيما تم إجراء عملية تعقيم وتطهير للمتجر مرتين".
لذا نقدم لكم مجموعة من الخطوات المهمة للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة، وهي:
- المسنون والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري، أكثر عرضة من غيرهم، بإصابة بالفيروس، لذا عليهم التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
- احذر لمس وجهك أثناء التسوق.
- ارتداء أقنعة واقية وقفازات تستخدم لمرة واحدة وفقط.
- احرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.
- احرص على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من الأسواق أو السوبر ماركت.
- التزم بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.
- حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.
- ادفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي إذا أمكن.
- امسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم.
- لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها.
- احرص على غسل الخضار والفواكه جيدا.
- التخلص من الأكياس البلاستيكية والورقية.
وإذا كنت ستتنقل التنقل بالمواصلات العامة، فاتبع هذه النصائح وفق ما قدّم مركز مكافحة الفيروسات والأوبئة بجيانغسو - الصين، بالتعاون من دار نشر العنقاء التعليمية بجيانغسو:
- حاول استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة.
- إذا كانت المسافة قصيرة فإنه يُفضل المشي أو ركوب الدراجة.
- إذا كنت مضطرًا إلى ركوب المواصلات، تذكر أن ترتدي الكمامة الطبية، وتجنب لمس الأسطح والأشياء في الحافلة.
- تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك.
- احفظ مسافة 1 متر على الأقل بينك وبين الآخرين أو على الأقل افتح نوافذ الحافة كلما كان ذلك ممكنًا.
- الابتعاد عن أي شخص يسعل أو يعطس بالقرب منك لمسافة لا تقل عن متر واحد.
- امش قدر الامكان لتقليل عدد المواصلات العامة التي تستقلها
- نظف يديك باستمرار إذا لمست أي جزء في الاتوبيس.
ما الواجب فعله إذا ركبت سيارة أجرة "تاكسي" أو "توك توك":
- تذكر أن ترتدي الكمامة الطبية، واجلس في المقعد الخلفي، واحفظ مسافة مناسبة بينك وبين السائق.
- افتح النوافذ طوال الرحلة، ولو فتح السائق التكييف، ذكّره بتشغيل وضع المروحة.
- تجنب ركوب السيارة أو التوك توك من زبائن آخرين، حيث يرتفع احتمال الإصابة بالعدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهور إصابة بكورونا في "كارفور".. هذه الخطوات مهمة لحمايتك أثناء التسوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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