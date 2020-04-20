بعد "أكلة الفسيخ".. طرق التخلص من السموم في الجسم إذا استمرت لـ48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

رغم تحذيرات وزارة الصحة حذّرت من تناول "سمك الفسيخ"، خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، إلا أن العادة المصرية تغلب المحظورات في شم النسيم.

وتقول الوزارة إن الفسيخ يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا ويفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان.

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وعن أعراض التسمم تقول الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية لـ"الخليج 365"، أنها قد تبدأ خلال دقائق أو تستغرق 48 ساعة، وبالتالي يمكن أن تستمر لليوم التالي من تناول الفسيخ.

تابعت أن أعراض التسمم تصل إلى الاحساس بالزغللة والصداع وضيق التنفس والإغماء وارتفاع ضغط الدم والتعرق الزائد والإسهال وألم بالعضلات.

يمكن التخلص من هذه السموم والأملاح الزائدة من خلال:

- تناول الماء بكثرة على مدار اليوم ويفضل استهلاك ماء الديتوكس المنعش للتخلص من السموم والأملاح الزائدة، ويتكون من:

ثمرتا كيوي أو خيار أو أفوكادو.

عصير ليمون.

4 أوراق نعناع.

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20 مل قرفة أو رشة ڤانيليا.

4 مكعبات ثلج.

علبة زبادي لايت.

ملعقة عسل نحل أو تمر للتحلية.

طريقة التحضير: تخفق المكونات معًا في الخلاط وتصب في كوب ويمكن تزيينها برشة مكسرات أو شرائح فراولة.

- الإكثار من تناول الخضروات الورقية الغنية بالماء، مثل الخس والكابوتشا والبقدونس، وأيضا الخيار و الفلفل، نظرا لأنها غنية بالألياف الغذائية التي تعمل كمدرات بول طبيعية.

- تناول الموز والكنتالوب والشمام، فهي تعتبر من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد على القضاء على احتباس السوائل ومعادلة الصوديوم الزائد بعد تناول الرنجة والفسيخ.

- تناول التمر والمكسرات غير المملحة والزيتون لاحتوائها على الكالسيوم والماغنسيوم والمنجنيز، الذي يساعد على منع احتباس الماء بالجسم.

- كما يساعد الزبادي خالي الدسم الغني بالبكتريا النافعة واللبن الرايب، على تحسين الهضم و رفع كفاءة مناعة الجهاز الهضمي.

- تجنب الوقوف أو الجلوس مدة طويلة هذا اليوم، حيث إنه يمكن أن يسبب تجمع السوائل الضارة واحتباسها في القدمين، ما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل بالدورة الدموية ويفضل التمدد والجلوس مع رفع القدمين.

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