حنين حسام: بابا وماما بيشوفوا فيديوهاتي على تيك توك

قالت حنين حسام، بلوجر على السوشيال ميديا، إن والدها ووالدتها يشاهدون الفيديوهات الخاصة بها على موقع "تيك توك"، معربة عن تعجبها الشديد من الانتقادات التي وجهها البعض لها، "الفيديوهات ليس بها أي نوع من التعري، ولا أنا بعمل حاجة بشعة ولا بجيب شباب معايا وحد يمسك إيدي أو أحد يمسك رجلي، ولا حتى عمري ما اتسرب لي صورة بشعري".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن هناك أكثر من 2000 شخصية مشهورة على التيك توك، مؤكدة أن ما دعت له عبر فيديو بقيام فتيات ببث مباشر من داخل غرفهم هو خاص ببرنامج يُدعى لايكي، به العديد من الفنانين مثل دُرة ونرمين ماهر وغيرهم من المشهورين.

وتابعت: "البرنامج ده البنات والشباب بيدخلوا فيه بكل أدب وأخلاق، وأنا عملت دعاية للبرنامج ده عشان هما يستعينون بأشخاص مشهورة لترويج هذا البرنامج"، مستنكرة قيام أحد الإعلاميين باقتطاع جزء من الفيديو الخاص بها والذي كانت مدته 3 دقائق والتي قامت فيه بدعوة البنات فقط للانضمام للبرنامج، رغم أنها دعت الشباب والبنات.

وواصلت: "برنامج لايكي ده أول 6 متصدرين فيه هما شباب مش بنات، وبالتالي أنا كنت بدعوا الكل شباب وبنات بس الإعلامي قص الفيديو بمزاجة".