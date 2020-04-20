ريهام أيمن وشريف رمزي يحتفلان بعيد شم النسيم: فسحة في حديقة المنزل

نظرًا للعزل الصحي المتبع للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها، صور احتفالها مع زوجها الفنان شريف رمزي، وأطفالهما، بعيد شم النسيم.

ونشرت "ريهام" صورا عبر حسابها على إنستجرام، في حديقة منزلهما وهما يحتفلان، وظهرت وهي ترتدي فستانا باللون الأصفر، وتشابهت ملابسها مع ملابس طفلتها، بينما تشابهت ملابس الفنان شريف رمزي، مع ملابس طفله.

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وعلقت الفنانة ريهام أيمن، على الصور: "احتفل بشم النسيم مع عائلتي في أقرب مكان.. في حديقة منزلنا.. عيد سعيد على الجميع".

وتفاعل الكثير من متابعيها على الصور بتعليقات: "اللهم بارك"، "شكلكم حلو أوي"، و"ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض".