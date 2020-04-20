وجهت دنيا الحلو، الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، زوجة محمد عنتر لاعب فريق الزمالك، رسالة عبر "الوطن"، تطالب باستمرار الالتزام بالحظر المنزلي، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.
قائلة: "قعدة البيت مللة جدا، واللي احنا فيه ده حاجة صعبة، بس القعدة أحسن 100 مرة من إننا ننزل الشارع، ونعرض حياتنا وأسرنا والآخرين للخطر"، مضيفة: "القعدة في البيت أكيد أفضل من إننا ندخل الحجر الصحي".
ودعت "حسناء الزمالك" برفع البلاء عن مصر والعالم، وشفاء كل مريض، مختتمة حديثها: "اقعد في البيت، وحافظ على نفسك وعلى أسرتك".
يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتسجيل 11 حالة وفاة.
وذكر الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 3333 حالة، من ضمنهم 821 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر "حسناء الزمالك" لـ"الوطن": ملل البيت أحسن 100 مرة من الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.