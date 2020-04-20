في شم النسيم.. مشروبات احرص على تناولها بعد الفسيخ والرنجة

جرت العادة بتناول الفسيخ والرنجة فهي من الأطعمة التي يحرص البعض على تناولها يوم شم النسيم.
ولتخفيف حدة أضرارها توجد بعض المشروبات التي يجب الحرص على شربها، منها كما ذكرها موقع "health line":
الماء
يجب الحرص على تناول كميات كبيرة من الماء باستمرار لتقليل ملوحة الفسيخ والرنجة.
الكركديه والنعناع والشاي الأخضر
هذه المشروبات تساعد على تطهير المعدة من الميكروبات والجراثيم، وتساعد في عملية الهضم أيضا خاصة بعد تناول الفسيخ والرنجة.
عصير البرتقال
يحتوى عصير البرتقال على فيتامين "سي" الذى يساعد على تقوية المناعة ويعتبر مضادا للأكسدة.
اللبن الرايب
يساعد على تفكيك الطعام في المعدة وتسهيل هضمه.
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