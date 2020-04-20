أزياء الملكة ليتيسيا تُلهمكِ أجمل الإطلالات الراقية

كما أنّ الملكة رانيا تُعتبر أيقونة من أيقونات الموضة في العالم العربي، فكذلك ملكة أسبانيا ليتيسيا Letizia تُعتبر أيضًا من أيقونات الموضة في أوروبا والعالم أيضًا. حيث إنها وفي كل ظهور لها، رسميًّا كان أو غير رسمي، تتألق باطلالات ساحرة وراقية تنسّقها بعناية بما يتناسب مع مكانتها الاجتماعية، وتدمج معها لمسات من العصرية.

أكثر ما يميز أسلوب الملكة ليتيسيا في الموضة:

تتمتع الملكة ليتيسيا Queen Letizia بأسلوب رائع في الموضة لا تشوبه شائبة، حيث إنه راقٍ يتماشى مع البروتوكول الملكي، وعصري يتماشى مع أحدث إصدارات الموضة، وهذا ما يجعلها متميزة في اطلالاتها، وإحدى أكثر أيقونات الموضة شهرة.



أهم القطع في خزانة الملكة ليتيسيا:

من يتابع اطلالات الملكة ليتيسيا” Queen Letizia يكتشف أنّ هنالك بعض القطع في الموضة لا تستغني عنها أبدًا، ومنها التنانير الميدي التي تنسقها في معظم اطلالاتها، والقمصان الحريرية الناعمة، كذلك الفساتين التي يصل طولها حدّ الركبة أو أطول قليلًا، كذلك البناطيل القماشية ذات القصات المنسدلة، والتي تنسقها مع البلايزر الناعمة من الكشمير أو القطن الطبيعي.

الملكة ليتيسيا في البدلة الرسمية

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الملكة ليتيسيا في البنطلون



اطلالات الملكة ليتيسيا Queen Letizia راقية، وفيها الكثير من الأنوثة والعصرية، شاهديها بالصور واستوحي منها أجمل الاطلالات لمشاويرك المقبلة.

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