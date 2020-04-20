مجوهرات أمل بشوشة المفضلة

تركز الفنانة أمل بشوشة بشكل كبير على المجوهرات في مختلف اطلالاتها وتختارها بعناية ودقة من أهم الماركات العالمية وتظهر بها غالباً في مناسبتها النهارية والمسائية.



تصاميم ملفتة وجواهر مميزة



تنوع أمل بشوشة بمجوهراتها بشكل كبير، فهي تعشق اقتناء القطع الملفتة للأنظار، من نراها تختار تصاميم ذات أشكال ملفتة وأبرزها:



سلاسل متنوعة



تحب أمل أن تعتمد السلاسل الطويلة في اطلالاتها وتنسقها مع قمصان مفتوحة تليق بها. هذه السلاسل هي موضة الموسم وابتكرتها دور عديدة هذا الصيف. ومن أبرز العلامات التي تحبها أمل والتي تصمم هذه العقود الملفتة هي Van Cleef & Arpels وتحديداً تصميم Alhambra منها ذات الورود الناعمة والجميلة.



الأقراط الملفتة

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تعشق أمل ارتداء الأقراط المتنوعة سواء أكانت صغيرة أو كبيرة وهي تعمل على اظهارها بطرق مختلف سواء مع رفع شعرها أو من خلال اعتماد الأحجام الكبيرة.



الأساور الناعمة

من أكثر التصاميم التي تحب أن ترتديها أمل بشوشة هي الأساور الناعمة البعيدة عن المبالغة والتي تأتي من تصميم كارتييه وتحديداً Clou de Cartier التي لا تفارق معصمها أبداً في مختلف الأوقات النهارية والمسائية.

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