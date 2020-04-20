تعرفي علي أصول إتيكيت ارتداء الساعة مع الإكسسوار

القاهرة – لايف ستايل
هناك مجموعة من القواعد التي يجب إتباعها عند ارتداء الساعة ، و إليكِ أهم الأصول التي يجدر بكِ مراعاتها عند ارتداء الاكسسوار مع الساعة:
1 - راعي أن تكون جميعها (الاكسسوارات والساعة) من نفس الدرجة اللونية. سواءً كانت ذهبية أو فضية. أي لا ترتدي ساعة مذهبة مع اكسسوارات فضية، وهكذا.
2 - احرصي ألاّ تبالغي. لا تجعلي كمية الاكسسوارات مبالغ بها فوق الساعة وحولها. ولا تجعلي حجم الساعة مبالغاً به.
3 - احرصي أن تكون الساعة متماشية مع طابع الاكسسوارات. على سبيل المثل، لن يكون لطيفاً أن ترتدي اكسسوارات كلاسيكية مع ساعة رياضية، وهكذا.
4 - احرصي ألاً تتسبّب الاكسسوارات بالضرر للساعة حين تلتف حولها. كوني حذرة في النوعيات التي تختارين.
5 - لا تجعليها (الاكسسوارات مع الساعة) تصدر أصواتاً عند احتكاكها ببعضها.
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