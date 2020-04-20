موديلات فساتين خطوبة مطرزة 2020

أحصلي على إطلالة فخمة ومفعمة بالأنوثة، واعتمدي فستان خطوبة مرصع بتطريزات برّاقة لإطلالة لا تضاهى.

لذا، ظهرت بعض موديلات الفساتين المطرزة من توقيع مصممين عرب ضمن عروض الملابس الراقية لموسم خريف وشتاء 2020.

رامي العلي

قدم المصمم جورج حبيقة Georges Hobeika فستان مطرز بصيحة التوب القصير Crop Top وبأكمام طويلة وتنورة منفوشة.

الفستان باللون الوردي ومرصع بتطريزات الفضي البرّاقة، كما أنه مزين بالريش للمسة فاخرة.

وقدم المصمم رامي قاضي Rami Kadi فستان ناعم بأكمام طويلة شفافة وتنورة A Line ومزين بالتطريزات البرّاقة، وتميز التصميم بالإحتشام والبساطة.

كذلك قدم المصمم السوري رامي العلي Rami Al Ali فستان ناعم مطرز بتنورة منفوشة وقماش نيود شفاف.



وأبدع المصمم زياد نكد Ziad Nakad مجموعة متنوعة من الفساتين المطرزة على الأقمشة الشفافة الراقية.

تميزت فساتين زياد نكد بالفخامة، وتنوعت الموديلات بين فساتين منفوشة وفساتين ضيقة بتنورة إضافية.

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أيضاً قدم المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad فساتين مرصعة بتطريزات برّاقة

الفستان الأول بقصّة عمودية Sheath مع الكاب الطويل المطرز والمزين بلمسات الريش.

الفستان الثاني بطول متوسط Midi Dress وتنورة Ball Gown وأكمام طويلة شفافة ومرصعة بالتطريزات.والفستان الثالث بقصّة ضيقة وكاشفة للصدر مع أكمام طويلة ورقبة مرتفعة، ومغطى بالتطريزات البرّاقة مع لمسات الريش في نهاية الفستان.

وقدم المصمم ستيفن خليل فساتين مطرزة بألوان وتصاميم مفعمة بالأنوثة.

الفستان الأول بقصّة ضيقة وقماش شفاف على بطانة باللون الوردي، وهو بحمّالات رفيعة مع تطريزات ذهبية.

والفستان الثاني بقصّة عمودية بقماش شفاف باللون الأزرق الفاتح، مع الكاب الطويل الذي يلامس الأرض والتطريزات الذهبية.

شاهدي أجمل فساتين مطرزة لتستوحي منها تصميم يليق بذوقك ويمنحك إطلالة فخمة وراقية في يوم الخطوبة.

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