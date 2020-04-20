مشكلة تقصف الأظافر تواجه الكثير من الصبايا، نتيجة عدم العناية الكفاية بالأظافر، مما يعرض الصبيّة بمواقف محرجة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناسبات الكبيرة والحفلات المهمة، تحديدًا أننا نعرف كم يؤثر مظهر الأظافر على اطلالتنا، ولهذا إليكِ خلطات طبيعية لعلاج تقصف الأظافر بسرعة.



خليط عصير الليمون وزيت الزيتون والغليسرين

مكونات الماسك

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- قطرات غليسرين

اخلطي عصير الليمون وزيت الزيتون في وعاء، وضعي المزيج في المايكروويف لمدة 10 ثوان.

أضيفي الغليسرين للخليط.

انقعي به أظافرك لمدة 10 دقائق، ثم امسحيها بقطعة قطنية دون غسلها، ولكن تجنبي تطبيق هذا الخليط إن كانت يداك تعاني الجروح أو الحروق حتى لا يسبب أي التهابات.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا.



وصفة ماء الورد وزيت اللوز الحلو

المكونات

- 5 ملاعق كبيرة من ماء الورد

- 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز

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طريقة تحضير الماسك

اخلطي زيت اللوز مع ماء الورد، ثم انقعي يديك بالخليط لمدة 10 دقائق.

بعدها، امسحي يديك بمنشفة دون غسلهما.

كرري هذه الوصفة 3-4 مرات أسبوعيًا قبل مناسباتك.



وصفة زيت جوز الهند والحليب

جربي وصفة زيت جوز الهند والحليب

جربي وصفة زيت جوز الهند والحليب

- كمية من زيت جوز الهند الخام

- ملعقة كبيرة حليب

ضعي الزيت في وعاء، ثم أدخليه المايكروييف لمدة 15 ثانية.

أضيفي الحليب للزيت.

بقطعة قطنية امسحي يديك بشكل يومي بزيت جوز الهند مع الحليب.

سوف تلاحظين أن أظافرك أصبحت لامعة وغير متقصفة بعد عدة مرات، حيث يحتوي زيت جوز الهند على الكثير من الفيتامينات التي تغذي أظافرك.

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