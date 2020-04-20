ماسكات عروس للعناية ببشرتها في رمضان

تحتاج كل عروس إلى العناية ببشرتها قبل وبعد شهر رمضان المبارك، لكن مع هذه الظروف التي يعيشها العالم قبل جلول الشهر المبارك عليك أن تتخذي من الماسكات الطبيعية والموجودة في المنزل علاجاً لبشرتك.

ومع ضيق الوقت، يبقى هناك صعوبة شديدة في الذهاب إلى مراكز التجميل للقيام بالأمر؛ لذلك قررنا اليوم تعريفكِ سيدتي على بعض وصفات الماسكات التي يُمكنكِ استخدامها من منزلكِ لتحسين البشرة خلال الشهر الكريم:



الخيار

يتيمز باحتواء تركيبته على 90% من المياه التي تساعد على ترطيب البشرة وزيادة حيويتها؛ لذلك يُنصح كثيرًا باستخدامه خاصة أيام شهر رمضان الفضيل.



طريقة الاستخدام:

في البداية قومي بتقشير الخيار، ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي لتحصلي على هريس.

بعدها أضيفي له القليل من زيت الزيتون والزبادي حتى تحصلي على خليط.

وزعي المزيج على وجهكِ، واتركيه 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر



العسل والزيتون

أما زيت الزيتون فيحتوي على فوائد عديدة للبشرة والوجه؛ نظرًا لغناه بمواد مضادة للأكسدة والفيتامينات التي تحافظ على رطوبة البشرة.



طريقة الاستخدام:

اخلطي 1 ملعقة كبيرة من العسل مع 1 ملعقة صغيرة من زيت زيتون، ثم طبقي الماسك على وجهكِ واتركيه مدة لا تقل عن 20 دقيقة.



الموز والأفوكادو

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يساعدكِ الموز في ترطيب البشرة، مما يحسن من ملمسها وبالتالي جعلها أكثر نعومة كبشرة الأطفال، بينما يلعب الأفوكادو دورًا كبيرًا في تفتيح وتنظيف البشرة.



طريقة الاستخدام:

لا تختلف مُطلقًا هذه الوصفة عما سبقوها في طريقة التحضير، حيث تعتمد على هرس حبة موز وإضافة الأفوكادو لها بعد لك.

عقب الانتهاء من الخطوة السابقة يتم تطبيق الماسك على الوجه، ليترك مدة تصل إلى 20 دقيقة.



الشاي الأخضر والعسل

يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ب المسؤولين عن تحسين صحة وجمال الجسم والبشرة.



طريقة الاستخدام:

افرغي محتويات كيس شاي أخضر مع كمية مناسبة من العسل، ثم ضعي الماسك على وجهك واتركيه مدة لا تقل عن 30 دقيقة.

كرري الوصفة 3 مرات إسبوعيًا لتحصلين على نتائج ملموسة.

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