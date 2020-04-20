المجوهرات البوهيمية لإطلالات جديدة وعصرية

هذا العام لمواكبة الموضة في عالم المجوهرات، لا بدّ ان تختاري المجوهرات البوهيمية الأكثر عصرية وجرأة، لتتألقي بإطلالات لافتة للأنظار في مختلف الأوقات.

تخلي عن الطابع التقليدي في المجوهرات واختاري أجمل موديلات المجوهرات البوهيمية الرائجة من عروض أزياء 2020 لموسم الربيع والصيف.

الأقراط غير التقليدية

برزت تصاميم مميزة وغير تقليدية للأقراط، وخاصةً الأقراط الطويلة، سواء بالألوان المعدنية أو الألوان النابضة بالحيوية لإطلالة نهارية جذابة.

أعجبنا قراط الكرة الطويل من Ann Demeulemeester، والقراط المعدني المربع من Prabal Gurung، كما قدمت كل من ماركة Schiaparelli وماركة فالنتينو Valentino أقراط ذهبية بتصميم غريبة ومميزة.

أطقم المجوهرات البوهيمية

قدمت بعض الماركات أطقم المجوهرات البوهيمية بتصاميم لافتة للأنظار وبألوان حيوية، والتي تتألف من الأقراط الكبيرة والقلادات مثل مجوهرات Ports 1961 ومجوهرات Brandon Maxwell.

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القلادات المعدنية



تستمر صيحة السلاسل المعدنية بالحجم الكبير هذا العام، والتي تمنح المرأة إطلالة مميزة وغريبة، مثل القلادة الطويلة من Brandon Maxwell والقلادة الذهبية من Zimmermann.

وفي تصميم جريء وعصري، قدمت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta قلادة السلسلة المعدنية باللون الذهبي والتي تتدلى منها حلي الكرة من الخلف.

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