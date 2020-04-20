أفضل عطر يخلط مع دهن العود

من المعروف أن العود هو من أرقى النغمات التي تدخل في تركيبة أهم العطور العالمية، نظراً الى رائحته المميزة والفريدة. أما دهن العود فهو يُستخرج من شجرة العود ليصبح المادة التي يُستخلص منها الزيت والعطر، لذلك تستعمله كثيرات من النساء، لا سيما الشرقيات منهن، كمعطر للجسم ذي رائحة قوية تخطف الأنفاس.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أفضل عطر يُخلط مع دهن العود، مما يعزز من رائحته ويمنح المرأة رائحة عطر جذابة جداً.



خلط دهن العود مع النغمات الدافئة والحارة

من أفضل العطور التي بالإمكان خلطها مع دهن العود، هي تلك التي تعتمد في تركيبتها على النغمات الدافئة والحارة والحادة التي تتناغم ورائحة دهن العود، في مقدمها: الزعفران، التوابل الدافئة، المسك، الفلفل الوردي، الأعشاب البحرية، الباتشولي، البخور... مما يشكل مزيج عطور مركزاً يدوم طويلاً ليمنح المرأة رائحة عطر تخطف الأنفاس.

خلط دهن العود مع نغمات الحمضيات

من أفضل الروائح العطرية التي بإمكانك الحصول عليها، هي التي تمزج بين دهن العود ونغمات الحمضيات الطازجة، فتشكل في ما بينها عطراً برائحة قوية وغامضة تجعل من المرأة تضج أناقةً ورقياً وجمالاً. إضافة الى أنها تدوم طويلاً حيث تبقى ثابتة على الجسم لتفوح مع كل حركة تقوم بها المرأة.

خلط دهن العود مع العطور الزهرية

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إن كنت من محبات رائحة دهن العود المخففة، فإن أفضل طريقة للاستفادة من رائحته، هي خلطه مع العطور الزهرية التي تشتمل على نغمات الأزهار وبتلات الورود والورد البلغاري والوردة الدمشقية. فدهن العود ونغمات الزهور والورود تشكل في ما بينها مزيجاً عطرياً آسراً ناعماً إنما يدوم لساعات طويلة ليمنحك راحة آسرة ومميزة.

خلط دهن العود مع العطور الفرنسية

تعد العطور الفرنسية من أفضل العطور التي بالإمكان خلطها مع دهن العود، فهي تتناغم وتتكامل مع رائحة دهن العود، ومن خلال هذا المزيج تحصلين على عطر مميز ملائم لأوقات النهار والليل. فإذا كنت ترغبين في عطر نهاري ناعم، امزجي بين أحد العطور الفرنسية الناعمة مع دهن العود. أما إذا كنت ترغبين في رائحة قوية ومركزة ملائمة للأمسيات والسهرات، اخلطي دهن العود مع أحد العطور الفرنسية ذات النغمات الفواحة.

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