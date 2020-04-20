في شم النسيم.. 6 علامات خطيرة تنذرك بالتسمم الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يؤدي تناول الفسيخ والرنجة في موسم شم النسيم إلى زيادة فرص التعرض للتسمم الغذائي،الذي يستدعي التوجه إلى الطبيب المختص فورًا عند ظهور الأعراض. لقراءة المزيد اضغط هنا:

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