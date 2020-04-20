دليلك لاختيار الطعام الطازج في الأسواق.. "متخليش حد يخمك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

نحرص دائما على شراء الطعام المفيد والغني بالفيتامينات والمعادن، ونحرص في طرق طهيه للاستفادة منه بالشكل الصحي، ولكن الأهم من كل ذلك هو كيفية اختيار الطعام الطازج وتجنب التالف منه.

نقدم لك دليلًا مليئًا بالحيل حول كيفية اختيار العناصر لقائمة الطعام الطازجة، وفقا لما ذكر موقع "Bright Side" الأمريكي.

1. الخبز

انتقل إلى ملصق المكونات، إذا كان "دقيق القمح الكامل" فقد قمت باختيار جيد، سيوفر لك هذا الدقيق المزيد من الألياف والفيتامينات أكثر من "الدقيق المبيض المخصب".

اضغط برفق على الخبز. إذا عاد إلى شكله الأصلي، فهذا هو الخبز عالي الجودة. إذا بقيت بصمة أصابعك على الخبز، فقد تكون علامة على عملية خبز غير صحيحة أو أنه تم تجميده مسبقًا.

2. الدجاج

نحن بحاجة للتحقق من الألوان المختلفة لقطع الدجاج، فيجب أن تكون بشرة الدجاجة شاحبة أكثر من اللحم. إذا كان جلد الدجاج أصفر أو بنيا فاتحا، اتركه على الرف.

يجب أن يكون اللحم متماسكًا، أبيض إلى بني فاتح، ورطب وبدون دم. انتبه إلى الحواف أيضًا، إذا بدت جافة، لا تأخذها.

ولا تتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية، بل من تاريخ التعبئة، وإذا كانت مجمدة لأكثر من يومين، فاتركها في السوبر ماركت.

3. الطماطم

تجنب شراء الطماطم في عبوات بلاستيكية كلما أمكن، وذلك لأنك لن تكون قادرًا على التحقق مما إذا كانت طازجة، ويمكن أن تتضمن الحاوية نفسها قطعًا في حالات نضج مختلفة.

يجب أن يكون الجلد ناعمًا وثابتًا، وعند تناوله، يجب أن تشعر بوزن ثابت. يمكن للطماطم الناضجة مضاعفة وزن الطماطم غير الناضجة.

شمها. إذا لم تكتشف شيئًا، فإن الطماطم لم تنضج بعد، يجب أن تشم رائحة الطماطم.

5. البطيخ

لا ينبغي أن تكون قشرة البطيخ شديدة الخضرة. إذا كان لونه أصفر، فهذا يشير إلى أن البطيخ قد قضى وقتًا كافيًا على الأرض في تلقي أشعة الشمس، وبالتالي سيكون أكثر حلاوة.

خذ البطيخ واضغط عليه على الجانب. إذا اهتزت، سيكون ذلك دليلا على نضج البطيخ، ويمكنك تحريكه بالقرب من أذنك. إذا سمعت الماء بداخله، فهذا يعني أنها نضجت كثيرًا وبدأت في التلف.

6. الفلفل

أول شيء يجب فحصه، هو ما إذا كان الفلفل ذو لون كثيف بدون بقع. عند اختياره، تحتاج إلى النظر أدناه. إذا كان بها 2 أو 3 نتوءات، فستكون أكثر مرارة مما لو كانت بها 4 نتوءات.

على النقيض، تحتوي الفلفل مع 4 نتوءات على عدد أقل من البذور التي يمكن أن تجعلها أكثر عملية للوصفات التي سيتم طهيها.

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تحقق من حالة الجذع. إذا كانت خضراء ومقرمشة، فهذه علامة على نضارة.

7. الأسماك

أولا، انظر إلى الأسماك في العين. تحقق لمعرفة ما إذا كانت العين بارزة وأن لونها أسود لامع.

يجب أن يكون الجلد مشرقًا وحريريًا عند لمسه. إذا شعرت أن الجلد لزج أو باهتا، فإن السمك ليس طازجًا.

ضع في اعتبارك أن اللحم يجب أن يكون صلبًا وشفافًا مع سطح مرن وناعم. إذا ضغطت على السمك، فيجب ألا يكون هناك أثر لعلامة إصبعك.

8. كوسة

ركزي على الحجم لأن هذا مهم للنكهة. كلما كبرت، زادت احتمالية أن تكون الكوسة طعمها مر، اختر تلك متوسطة الحجم، بين 15 و 20 سم. سيكون بها بذور أقل.

ثم يمكنك التحقق من الجذع. إذا كان قطع الجذع طازجًا، فيجب أن يكون لونه أخضر.

9. الموز

تحقق من الساق، اختر المجموعة بسيقان خضراء إلى صفراء فاتحة، إذا كان الجذع يتحول إلى اللون البني وكان الموز يحتوي على الكثير من البقع السوداء، فهذه علامة واضحة على أن المجموعة ناضجة جدًا.

يستمر الموز لفترة أطول إذا تم الاحتفاظ به في مجموعات بدلاً من فضله، لا تختار موزة منفردة إلا إذا كنت ستأكلها على الفور.

10. العسل

العسل الشفاف لا يعني أنه أفضل، يمكن أن تختلف شدة اللون، ولكن إذا كان العسل غير شفاف، فهذا يعني أنه أكثر طبيعية وأقل معالجة، وبالتالي أكثر طبيعية وذات خصائص أكبر.

يمكن أن يتبلور العسل الطازج بسهولة أكبر عندما تنخفض درجات الحرارة. العسل هو محلول فائق التشبع في السكر، لذلك عندما تنخفض درجات الحرارة، تنخفض قابليتها للذوبان في الماء.

11. الخس

بغض النظر عن تنوع الخس، حاول أن تتأكد من عدم وجود ثقوب أو أوراق تالفة. أيضا، وأن تكون خالية من الحواف البنية، ويجب أن يكون لونه فاتحًا أو أخضر داكنًا ومشرقًا جدًا.

12. الأطعمة المعلبة

انتبه لأي عيوب في هيكل العبوة. لا تأخذ أبدًا علبة ضخمة أو صدئة، فقد تكون خطيرة.

في حالة الطعام المعلبة، لا يمكننا التحقق من الخصائص المادية للمنتج بحواسنا، لذلك علينا التحقق من الملصق بعناية. تحقق من أن مستويات الملح والسكر ليست مرتفعة جدًا. يفضل شراء الطعام المعلب الذي تم حفظه في الماء أو في العصير الخاص به بأقل كمية من المواد الحافظة.