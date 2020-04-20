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شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، ذكرى أول يوم قابل فيه زوجته ندى الكامل، في مثل هذا اليوم، قبل عاميين.
ونشر "الفيشاوي" صورة تجمعه بزوجته "ندى" وهو يقبلها على وجهها، معلقًا عليها: "زي النهاردة شوفتك من سنتين، بحبك جدا".
وتفاعل الكثير من متابعيه على صورته مع زوجته ما بين الانتقادات مثل: "ارحمونا هنستفيد إيه من صورك"، "انت لابس حلق"، بينما جاءت بعض تعليقات المتابعين للتعبير عن حبهم: "هي تتحب"، "واحنا كمان بنحبها يا فيشاوي والله"، "تتهنوا يارب".
يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي شارك في فيلم "يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد.
كانت هذه تفاصيل خبر قبلة على وجهها.. أحمد الفيشاوي لزوجته: أول مرة شوفتك زي النهاردة من سنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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