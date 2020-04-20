أول رد من حنين حسام على فيديو "افتحي الكاميرا": الشغل ده يفتح بيوت غلابة

قررت اليوتيوبر حنين حسام، الدفاع عن نفسها عقب الاتهامات التي لاحقتها منذ صباح اليوم، بعدما انتشر مقطع فيديو لها وهي تحث الفتيات على العمل عبر أحد المواقع، من خلال الحديث مع عملاء عبر الكاميرا من غرفهن لجلب النقود.

وقالت الفتاة في مقاطع فيديو شاركت بها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "هتستفيدوا إيه لما تأذوني وتخلوني أقفل الاكونت، أنا استحملت إهانة وتريقة وتنمر وكنت بقول ضريبة الشهرة، بس ليه تقولوا إني بحرض البنات على حاجة وحشة".

وتابعت حنين حسام: "أنا مطلبتش بنات وحشة، ولا قلت هيعملوا حاجة وحشة، أنا كنت عاوزة بنات محترمة بس عندها مواهب زي الرقص والغناء، والحس الفكاهي، ولو بعمل حاجة وحشة مش هعلن عنها".

واستطردت: "الشغل ده بيفتح بيوت ناس كتير غلابة مش لاقية شغل، وبساعدهم، وكله مشاهير وناس من كل العالم".

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وعن المقابل المادي التي عرضته، والمترواح بين 36 و3000 دولار، قالت: "لازم الشغل بمقابل، هو في مذيع ولا فنان مبياخدش فلوس، هما كمان لازم ياخدوا فلوس".

فيديو حنين حسام المثير للجدل

وظهرت الفتاة في الفيديو المنتشر والمتسبب في تلك الأزمة، قائلة: "هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقى لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ3000 دولار".

الأمن يتحرك لفحص فيديو حنين حسام

وقالت مصادر أمنية، إنّ الجهات الفنية المختصة تفحص فيديو بثّته فتاة تدعى "حنين" على تطبيق تيك توك، لتحديد مكان البث وهوية الفتاة، والتحفظ عليها وعرضها على جهات التحقيق.

وأضافت المصادر أنّ قوات الأمن تحركت بعد ظهور الفتاة في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار، كما أكدت المصادر أنّه حال ثبوت الاتهام، ستعرض الفتاة على النيابة.