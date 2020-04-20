احتفلت الفنانة هالة صدقي، بشم النسيم، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "صدقي" صورتها بدلا من وجه شخصية كارتونية لأرنب، وحوله مجموعة من البيض الملون، معلقة: "كل سنة وانتم طيبين.. الأرنب الغضبان".
وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد أكثر من ألف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "مين بس اللي مزعلك يا هالة؟"، و"كل عيد وأنتِ بخير.. نحبك بشدة"، و"في حد يبقى قمر كده وهو غضبان؟".
كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي تحتفل بشم النسيم بصورة الأرنب الغضبان.. ومتابعون: مين زعلك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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