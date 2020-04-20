فيديو.. وفاء عامر ترد المقلب لابنها: وقع في حمام السباحة

شاركت الفنانة وفاء عامر، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لمقلب نفذته في نجلها عمر.
وظهر معها في الفيديو ولدان، وطلبت منهما "دفع عمر في البسين"، لترد على مقالب نجلها المعروف عنه حبه لتنفيذ المقالب دائما فيها وفي أقاربه.
ونفذ الولدان طلب وفاء عامر، وسقط نجلها بالفعل في الماء، وكتبت وفاء عامر في تعليقها على الفيديو: "خلتهم يرموا عمر في حمام السباحة في عز البرد، من عمل يعُمل ولو بعد حين"، لتدخل بعد ذلك في نوبة ضحك.
وتفاعل معها الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات التي كان من بينها: "إيه الضحكة دي؟"، و"عسل والله يا فوفا".
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