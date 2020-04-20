موديلات تنانير تناسب الإطلالة المحتشمة في رمضان

في شهر رمضان الكريم نتجه إلى الملابس المحافظة، سواء المحجبات أو غير المحجبات، لذلك ستكون التنورة الميدي والماكسي، اختيارًا أنيقًا لاطلالة رمضانية عصرية.

شاهدنا التنانير على ممشى عروض أزياء 2020بتصميمات متنوعة، جميعها تميل إلى الاتجاه المحافظ، بيد أنّ القطع القصيرة و المكشوفة تراجعت هذا العام، لتتصدر التنانير الميدي والماكسي الفضفاضة.

ومن بين ما قدمه المصممون هذا العام، نقترح عليكِ 5 موديلات من التنانير الصيفية العصرية:

1-التنورة الموردة

ظهرت الأزياء المطبعة بالورود الربيعية كصيحة بارزة هذا العام، ومنها التنانير الميدي المزينة برسوم ربيعية تنوعت بين الورود و الطيور البرية.

يمكنكِ اعتماد تنورة موردة مع تي شيرت صيفي، وحذاء رياضي أو صندل، لاطلالة صباحية في رمضان، كما أنها قطعة تناسب الاطلالات المسائية، بشرط تنسيقها مع قميص نسائي حرير أو ساتان.



2- التنورة المكسرة

للعام الثالث تقريبًا، تتصدر التنورة المكسرة الموضة النسائية، ولكنّ الجديد هذا العام، أنها ضمّت جميع الألوان والخامات، فلم تعد مقتصرة على الألوان المعدنية، بينما ظهرت مطبعة بألوان ربيعية مبهجة.



3- التنورة المصممة بأطراف غير متساوية

ظهرت هذا العام أيضًا صيحة التنورة المنتهية بأطراف غير متساوية بطول ميدي من الأمام، وتمتد إلى أطول من الخلف. يعدّ هذا التصميم اختيارًا وسطًا بين الاطلالات الصباحية والمسائية بحسب طريقة تنسيقه.

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4- التنورة الجاكار



عاد قماش الجاكار ليمثل أحد اتجاهات الموضة النسائية، لا سيما بعد أن ظهر في عدد من تصاميم الدار الفرنسية الأنيقة "لوي فيتون"، ثم شهد مزيدًا من الرواج، بخاصة في فساتين السهرة.

يمكنكِ الاستعانة بتنورة من الجاكار لاطلالة مسائية، لكنها لن تكون مناسبة على الإطلاق لاطلالة صباحية.



5- التنورة الماكسي



بألوان ربيعية، ونقوش جريئة، وكسرات أنيقة، عادت التنورة الماكسي إلى واجهة الموضة، وبالطبع ستكون الاختيار الأفضل لاطلالة محتشمة في رمضان.



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