نصائح لخصر نحيف على طريقة مريام فارس

قوام مريام فارس كثيرًا ما كان حديث الناس وشغلهم الشاغل، حيث إنها لطالما تمتع بجسم رشيق وخصر نحيف، تحسدها عليهما الكثيرات من النساء، وبالرغم من أنها بالفعل تمتلك قوامًا جميلًا، غير أنها تعتمد أيضًا الكثير من الحِيل عن طريق اختيار الملابس، لتزيد من نحافة خصرها وتناسق قوامها، فما هي هذه الحيل؟

حيل لـ خصر نحيف على طريقة مريام فارس:

اختيار الفساتين المحددة الخصر بقصة الكورسيه:

من خلال متابعة اطلالات مريام فارس نستطيع أن نلاحظ أنّ أغلب موديلات الفساتين التي تختارها، هي تلك المحدّدة الخصر المستوحاة من فساتين الأميرات، أي مع قصة الكورسية من الأعلى، والتنورة المنفوشة من الأسفل، وهذه الموديلات هي من أهم الحِيَل لإبراز الخصر بطريقة نحيفة ومتناسقة.

تنسيق زنانيز على الخصر:

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الحيلة الثانية التي تعتمدها مريام فارس، هي تنسيق زنانير على الخصر مع اطلالاتها، فنشاهدها تختار إما الأحزمة العريضة أو الرفيعة، وكلاهما كفيلتان بإبراز الخصر بطريقة مثالية

شاهدي صور الفساتين وتابعي النصائح لتتعلّمي حيلًا لـ خصر نحيف على طريقة مريم فارس.

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