فساتين النجمات العرب مطبّعة بالورود الملونة

ظهرت موضة الفساتين المطبّعة بالورود، وانتشرت بسرعة البرق بين اطلالات النجمات العربيات، اللاتي أصبحنَ يتنافسنَ عليها في الألوان والقصات، حتى أنّ أغلبهنّ فضلنَ اختيار الورود الزاهية، في حين وقع اختيار أخريات على أناقة طبعات الورود بألوانها المعدنية البرّاقة.

فساتين يارا أنيقة لكن تدخل في دوامة التكرار

نعرض لكِ أجمل فساتين النجمات العربيات المطبّعة بالورود، لتستوحي منها أناقة اطلالاتكِ في فصل الربيع:

النجمة نانسي عجرم، صاحبة الاطلالات الناعمة التصميم والبسيطة الطابع، اختارت هذا الفستان الضيّق باللون الأسود والمطبّع بالورود الحمراء والبيضاء.

الملكة أحلام، تفضّل دائمًا الفساتين الفرحة الألوان في حياتها اليومية، وهنا اختارت اطلالة خليجية على شكل عباية مطبّعة بورود الربيع الزاهية الألوان.

النجمة أصالة نصري، اختارت فستانًا أبيض اللون عليه ورود على شكل رسمة فرحة الألوان، وذلك في إحدى حفلاتها الغنائية.

نجوى كرم، غالبًا ما تختار أقمشة حريرية ناعمة في اطلالاتها، لكنها ظهرت في إحدى حفلاتها بفستان أبيض مطبّع بالورود الزرقاء.

النجمة أمل بوشوشة، ظهرت في إحدى جلسات التصوير لها، بفستان أسود مطبّع بالورود الملونة البرّاقة، وهذا ما يناسب اطلالاتكِ في السهرات.

أما النجمة مايا دياب، فاختارت فستانًا من توقيع المصمم العالمي نيكولا جبران، عليه ورود زهرية اللون، لكنه لفتت الأنظار من خلال جرأة تصميمه.

النجمة ميريام فارس، صاحبة الاطلالات المورّدة ظهرت بفستان طويل باللون الأسود عليه ورود ملونة.

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مي عز الدين، ظهرت في إحدى اطلالاتها على انستقرام، بفستان مطبّع بالورود البنفسجية والخضراء اللون.

أما درة التونسية، فظهرت في العديد من الاطلالات، بفساتين مطبّعة بالورود، كما هو واضح في إحدى جلسات التصوير التي أجرتها.

النجمة شيرين عبد الوهاب، لفتت الأنظار في إحدى حفلاتها، باطلالة مطبّعة بورود الربيع البيضاء، وتتميز بطابعها الغجري، ما زادها نعومة وجرأة.

دنيا بطمة، ظهرت بفستان من الساتان الأسود واسع التصميم، عليه ورود كبيرة باللون الأحمر، ما زادها أناقة ونعومة معًا.

نختم مع النجمة هيفاء وهبي، التي اختارت فستانًا قصيرًا مطبّعًا بالورود، من تصميم زهير مراد، أثناء وجودها في باريس لحضور فعاليات أسبوع الموضة.

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