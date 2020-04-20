فساتين يارا أنيقة لكن تدخل في دوامة التكرار

تُعتبر يارا من أكثر الفنانات نجاحًا في الوطن العربي، وذلك لعدد كبير من الأسباب، أبرزها هو صوتها الجميل وأداؤها الغنائي القوي، إضافة إلى ملامحها واطلالاتها الأنثوية الناعمة التي أدخلتها قلوب الملايين، وحيث يتعلق الأمر بخيارات يارا في الموضة، ولاسيّما اطلالاتها في فساتين السهرة، فدائمًا ما نلاحظ ميلها لانتقاء فساتين السهرة الناعمة ذات القصّات الراقية، لكنها وقعت مؤخرًا في فخ التكرار والاطلالات المملة، وافتقرت للتجديد وعنصر الإبهار.

ربما يعود السبب إلى أنّ يارا تحاول دائمًا البقاء في الجانب السليم، وتفضل الابتعاد عن المغامرة حتى لا تتعرض لانتقادات لاذعة، وهذا الأمر الذي أدى الى وقوعها في فخ التكرار، ففي كل حفل نراها في فساتين سهرة متشابهة من ناحية القصات والألوان، فإما الأسود، أو الأحمر أو الأخضر، وأغلب القصات تكون منسدلة، من دون أكمام أو مع حزام يزيّنها على الخصر.

كون يارا تستعين بمنسق ملابس، فعليها أن تتجرّأ وتغامر في اختيار اطلالات أكثر تميّزًا، وأنتِ ما رأيك، شاهدي الفساتين التي اختارتها وأخبرينا رأيكِ بها.

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