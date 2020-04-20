تعرفي على المكياج المناسب لفستان زهري

قبل أن نتحدث عن مكياج مناسب لفستان زهري، لا بدّ من الإشارة أنّ هناك سبباً وراء كل ما يتعلّق بباربي باللون الوردي- من الصعب أيّ إمرأة ألا تحب الظل اللطيف والأنثوي للزهري. كلّ امرأة بارعة بخطوط الموضة تدرك أنّ اللون الوردي هو أكثر من مجرد فستان، بل يتعلّق أيضًا بوضع المكياج الذي يعزّز مظهرك. سنساعدك هنا باختيار مستحضرات التجميل التي تكمل فستانك والمكياج الخاص بك لربيع وصيف 2020:

مكياج مناسب لفستان زهري: التوتي القوي

الربيع والصيف هما الفصلان المثاليان للتخلّص من ذلك اللون الوردي الناعم- ننصحك أن تفكري في التوت أو الفوشيه. لكن انتبهي لعدم المبالغة في ارتداء فستان جريء ووضع الماكياج اللامع. لذا اختاري وجهة واحدة للتركيز عليها وحافظي على باقي المظهر طبيعياً. خبئي هذه الألوان في حقيبة مكياجك للحصول على وجه لا تشوبه شائبة:

ظلال العيون المحايدة: احصلي على ظلال عيون التوت الفاتح، وشفاف وردية زاهية - قومي بمطابقة لون شفتيك مع الفستان واجعلي مظهرك الجميل نقطة التركيز. ضعي مناكير ملوّن بألوان الصيف الفاتحة، ونسّقي أحمر الخدود المناسب، (أحمر الخدود من نفس مجموعة الألوان مثل شفتيكِ).

مكياج مناسب لفستان زهري: الوردي الفاتح

الظلال الفاتحة للفستان الوردي، الشبيهة بالورد المغبّر، أو أحمر الخدود أو الوردي الفاتح، تتطلّب مكياجًا عادياً ليس فاتحاً جدًا. لذا، طبّقي أحمر الشفاه المعتاد مع غلوس لمّاع أو شفاه ذات ظلال متلألئة من ألوان ظلال العيون ذات اللون الوردي الفاتح، والتي تكون محايدة إلى حد ما- لون عاجي أو بيج خوخي لألوان دافئة، أو ظلال فاتحة من أحمر الخدود - فكرّي باللون البنفسجي الفاتح أو المشمش الفاتح. يمكنك دمج لون إضافي في مظهرك مع الإكسسوارات مثل المجوهرات أو الوشاح، لذا لا يجب أن يكون مكياجك مثيرًا.

مكياج مناسب لفستان زهري: الأرجواني الغامق

Advertisements

إذا كنتِ ترتدين فستانًا ورديًا داكنًا، يجب أن يميل مظهر المكياج الخاص بك إلى الغامق، ولكن تأكدّي من مزجه مع بعض الألوان الفاتحة. سيساعدك اللون الأرجواني المختار بعناية في الحفاظ على هذا التوازن. للعيون البنية: ننصحك بظلال عيون متوسط الأرجوان، ثم أضيفي أحمر خدود بنفسجي وردي مثل الأوركيد ولون شفاه لافندر أخف من مكياج العين. العيون الزرقاء والخضراء: إستخدمي ظلال عيون بنفسجية وأحمر وردي مغبّر وشفتين في ظل توت مع مسحة حمراء.

قد يهمك أيضا:

خطوات تطبيق مكياج عرايس محجبات في 2020

مكياج ناعم لإطلالة عملية