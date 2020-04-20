قبل قدوم رمضان.. أطعمة تجنبي تجميدها في الفريزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع قدوم شهر رمضان، تلجأ الكثير من السيدات إلى تخزين الأطعمة وتجميدها في الفريزر، ولكن هناك بعض الأنواع التي لا يجب تخزينها في الفريزر، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "Reader,S Digest".

- البطاطس:

تحتوي على نسبة عالية من الماء، لذلك بعد تخزينها في الفريزر يجعلها طرية لا تناسب الطبخ، لذلك احرصي على عدم تخزينها حتى لا تفسد.

- الأطعمة ذات صوص طماطم:

يفضل عدم تخزين الأطعمة التي تحتوي على صوص طماطم أو شوربة، لتجنب حدوث أكسدة، وبالتالي تؤدي إلى تغيير لونها ورائحتها.

- إعادة تخزين اللحوم:

يجب عدم إعادة اللحوم والمأكولات البحرية إلى الفريزر مرة أخرى بعد إخراجها منه، نظرا لأن الأطعمة المجمدة والمذابة تجذب البكتيريا الضارة، ولكن يمكن تخزينها مرة أخرى بعد طهيها في الفريزر.

- الألبان:

يمكن للحليب المخزن في الفريزر أن ينفصل إلى أجزاء مائية بعد إذابته، علاوة على أن الحليب المذاب يفقد مذاقه ونكهته، لذلك يجب عدم وضعه في الفريزر.

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- البيض:

بعد وضع البيض في الفريزر يتمدد المحتوى المائي داخل البيضة عند تجميدها، ما يتسبب في تشقق القشرة الخارجية ويجعلها عرضة للبكتيريا الضارة.

- المكرونة:

لا يجب تجميدها وتخزينها في الفريزر، لأنه عند تسخينها مرة أخرى تتسبب في انتقال البكتريا.

- الخضار والفواكه الخام:

تحتوي الخضروات والفواكه على نسبة عالية من الماء وبعد تجميدها يتم تكوين بلورات ثلجية وعند اذابتها تصبح طرية غير صالحة للأكل.

- الزبادي:

بعد تجميد الزبادي في الفريزر وعند إذابته يؤدي إلى تكوين كتل ثلجية، وفقدان ملمسه وقوامه.

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