كم بيضة عليك تناولها في اليوم الواحد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

البيض يعد جزءًا أساسيًا في النظام الغذائي الصحي، كونه مصدر غني بالبروتين والكاروتينات وفيتاميني د وB12 والسيلينيوم والكولين.

ورغم فوائده إلا أنه يحتوي أيضا على نسبة عالية من الكوليسترول والأحماض الدهنية المشبعة التي تؤثر على معدلات الكوليسترول في الدم، لذا فإن تناول أكثر من 6 بيضات أسبوعيًا يؤثر على صحة القلب، ويزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما ذكره موقع heart foundation.

وتحتوي البيضة الكبيرة على:

- 6 جرام بروتين.

- 72 سعرًا حراريًا.

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- 6.28 جرام دهون.

- 71 مليجرام صوديوم.

- 36 جرامًا كربوهيدرات.

- 186 مليجرام كوليسترول.

وبياض البيض آمن ومصدر غني بالبروتين، أما الصفار يحتوي على الكوليسترول والدهون المشبعة التي يفضل تجنبها، وبالتالي الإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول يتوقف على كمية صفار البيض التي يتم تناولها، مع الدهون المشبعة الأخرى.

ومع إضافة ملعقة كبيرة من الزبد، يتم إضافة 102 سعر حراري و11 جرام دهون و91 جرام صوديوم و31 مليجرام كوليسترول. ولا يحتوي بياض البيض على الكوليسترول، لكن 55 جرامًا صوديوم و3.60 جرامات بروتين و17 سعرًا حراريًا، لذا يمكن تناوله مع الطماطم والبصل وكمية قليلة من الجبن للأطفال يوميًا.