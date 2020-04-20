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محمد اسماعيل - القاهرة - أطلت ليلى علوي بلوك ناعم وحيوي، إذ ارتدت فستاناً طويلاً، باللون الأبيض، بقصة off shoulder، من خامة الدانتيل الشفاف، مزيناً بالكامل بنقوش هندسية.
واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، ومكياجًا بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون، وأحمر الشفاه الهادئ.
ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات مكونة من عقد متدلٍ، مع أقراط بتصميم كبير الحجم، واعتمدت حذاء مفتوحا مزيناً برباط الكاحل
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي بـ"لوك" شبابي ساحر احتفالا بعيد شم النسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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