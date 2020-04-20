ليلى علوي بـ"لوك" شبابي ساحر احتفالا بعيد شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلت ليلى علوي بلوك ناعم وحيوي، إذ ارتدت فستاناً طويلاً، باللون الأبيض، بقصة off shoulder، من خامة الدانتيل الشفاف، مزيناً بالكامل بنقوش هندسية.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، ومكياجًا بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون، وأحمر الشفاه الهادئ.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات مكونة من عقد متدلٍ، مع أقراط بتصميم كبير الحجم، واعتمدت حذاء مفتوحا مزيناً برباط الكاحل