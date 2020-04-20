كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 06:42 مساءً - سيلينا غوميز Selena Gomez لديها أسلوب رائع في الموضة، وما يميزه هو أنه بسيط ويبدو مثل إطلالة أي فتاة عادية، بعيدا عن التكلف أو المبالغة، لكنه دائماً أنيق وعصري. ولهذا فإن كثيرات من الشابات يستلهمن منها أفكارا لإطلالاتهن في مختلف المناسبات الكاجوال منها والرسمية، وهذا ما جعل منها أيضاً واحدة من أيقونات الموضة الشابات في عصرنا الحالي. واليوم جمعنا بالصور أفكار ملابس صيفية للصبايا على طريقة سيلينا غوميز، لتستوحي أجمل الإطلالات بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي. وإليك بعض الأمثلة.



فستان قصير باللون الرمادي اعتمدته سيلينا غوميز لإطلالة صيفية:

فستان قصير باللون الرمادي



لوك صباحي صيفي بسيط وناعم، اعتمدته سيلينا غوميز Selena Gomez وقد اختارت فيه فستانا قصيرا باللون الرمادي، أكمامه طويلة وله على الخصر ما يشبه الحزام المطاطي. وكانت قد نسقت معه حذاء رياضيا باللون الأبيض، وقبعة باللون العنابي وحقيبة يد من الجلد، وأكملت اللوك بنظارات شمسية ملفتة مع عدسات ملونة.

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تنسيق صيفي في الجينز اختارته سيلينا غوميز:

تنسيق صيفي في الجينز اختارته سيلينا غوميز



الجينز من القطع التي لا تستغني عنها سيلينا غوميز Selena Gomez في مختلف المناسبات والمشاوير، وهنا شاهدناها في إطلالة أنيقة اعتمدت فيها بنطلون جينز أزرق بقصة أرجل مستقيمة مع توب ناعمة باللونين الأزرق والأبيض، وأكملت اللوك بصندل كعب عال أحمر أضفت من خلاله لمسات حيوية، بالإضافة الى حقيبة كتف باللون الأبيض السكري ونظارات شمسية، مع إطار مستدير باللون الفضي المعدني.

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لوك في التنورة البليسيه اعتمدته سيلينا غوميز:

لوك في التنورة البليسيه



اعتمدت سيلينا غوميز Selena Gomez لوك جمع بين الأناقة والعصرية، وقد اعتمدت فيه تنورة بليسيه ميدي باللون الرمادي الداكن، مع توب قصيرة باللون الرمادي الفاتح وكانت قد أكملت اللوك بصندل كعب عال من الجلد باللون الأسود، ونظارات شمسية بتصميم شبابي بقصة الطيار.

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سيلينا غوميز في تنسيق صيفي مورد:

سيلينا غوميز في تنسيق صيفي مورد



إطلالة مفعمة بالأنوثة اعتمدتها سيلينا غوميز Selena Gomez لإحدى المناسبات الرسمية، وكانت عبارة عن تنورة ماكسي كلوش مع كورسيه قصيرة معرقين برسومات الورود باللونين الأزرق والأبيض، وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون الفضي وحقيبة كلاتش أنيقة بيضاء.





ملابس صيفية للصبايا على طريقة سيلينا غوميز Selena Gomez جمعناها لك بالصور لتستوحي منها أفكارا مميزة، تتألقين بها في مختلف المناسبات، بعد الحجر المنزلي.

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