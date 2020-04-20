بناطيل رياضية للحجر المنزلي من الفاشينيستا الليبية مرام زبيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 06:42 مساءً - البناطيل الرياضية أصبحت من أساسيات اطلالاتنا في الحجر المنزلي، نقضي فيها معظم أوقاتنا في البيت أو إن خرجنا لشراء الحاجيات الأساسية، لذلك علينا دائماً التنويع فيها وتنسيق اطلالات شبابية وأنيقة حتى في المنزل بهذه البناطيل، ولهذا فقد قمنا اليوم بجمع بعض الأفكار العصرية والمميزة من الفاشينيستا الليبية مرام زبيدة والتي وكما هو واضح تعشق هذه البناطيل، وكثيراً ما تعتمدها في اطلالاتها اليومية، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار لتنسيق البنطلون الرياضي في فترة الحجر المنزلي.



البنطلون الرياضي الأبيض على طريقة مرام زبيدة:

البنطلون الرياضي الأبيض



شاهدنا مرام زبيدة هنا وقد نسقت لوكْ عصريًا وعمليًا في البنطلون الرياضي الذي اختارته بقصة أوفر سايز وخصر عال باللون الأبيض السكري، وقد نسقت معه توب بيضاء قصيرة وضيقة، وحذاء رياضيًا من ديور Dior ساقه عالية ومزين بالأربطة.

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تنسيق رياضي عصري اعتمدته مرام زبيدة:

تنسيق رياضي عصري اعتمدته مرام زبيدة



في حال كنت خارجة للتسوق في السوبر ماركت بإمكانك أن تستوحي اطلالة في البنطلون الرياضي من مرام زبيدة في هذا اللوك الذي اختارت فيه البنطلون القطني باللون الرمادي وبقصة واسعة، ونسقت معه تيشرت بيضاء ومن فوقهما اعتمدت بليزر أسود مقلمًا، وأكملت الاطلالة بحذاء رياضي أبيض من شانيل Chanel.

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البدلة الرياضية بأسلوب مرام زبيدة:



اعتمدت البدلة الرياضية بأسلوب شبابي وعملي كما فعلت مرام زبيدة في هذه الاطلالة، وقد نسقت بنطلونًا رياضيًا أوفر سايز مريحًا مع جاكيت قصير من اللون نفسه ومن تحته اختارت تيشرت قصيرة بيضاء، وأكملت اللوك بحذاء رياضي من بالنسياغا Balenciaga.

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مرام زبيدة في تنسيق البنطلون الرياضي الأسود:

مرام زبيدة في تنسيق البنطلون الرياضي الأسود



البنطلون الرياضي الأسود من أكثر الخيارات عملية، وهنا شاهدنا مرام زبيدة وقد اختارته لاطلالة مريحة بقصة أرجل واسعة وخصر عال، وقد نسقت معه توب قصيرًا وجاكيت جينز أوفر سايز باللون الرمادي الداكن، واختارت مع اللوك حذاءً رياضيًا باللون البيج.



اطلالات عملية تجمع بين الراحة والعصرية في البناطيل الرياضية، استوحيها من مرام زبيدة لفترة الحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا.

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