تنسيقات لشهر رمضان من مي البلوشي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 06:42 مساءً - تطل الفنانة مي البلوشي بالعديد من الإطلالات المميزة والمتنوعة المناسبة لشهر رمضان المبارك، لذا جمعنا لكُنَّ عدة إطلالات من وحيها؛ لتظهرن بإطلالات مميزة لا مثيل لها.



إطلالات الفساتين الحمراء

إطلالات مي البلوشي



فضَّلت مي البلوشي اللونَ الأحمر في أحدث إطلالاتها المناسِبة لهذا الشهر، وكان منها جلابية حمراء طويلة مزينة بنقط بيضاء، وأخرى مزينة بأزرار وياقة.

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خيارات لجلابيات حيوية

إطلالات مي البلوشي



اختارت البلوشي جلابيتين واسعتين بألوان حيوية، إحداهما باللون الأصفر المصمم بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببلوزة سوداء. والأخرى فوشيا مزينة من الأطراف بقَصَّة ناعمة.

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أزياء سوداء مزينة بالذهبي لإطلالات فخمة

إطلالات مي البلوشي



لأن اللون الأسود يضيف الفخامة على معظم الإطلالات، ارتدت مي جلابية سوداء مزينة بالعديد من النقوش الذهبية بطريقة أنيقة مناسبة لعمرها، وأطلت بجلابية بنية مزينة بالأسود والذهبي.

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تنسيقات من قماش الساتان

إطلالات مي البلوشي



وتأنقت مي بإطلالتين لفستانين مناسبين لشهر رمضان المبارك، مصمَّمين من قماش الساتان، جاءت الأولى باللون الأخضر المزين بالزهور الملونة بالأصفر والفوشيا والتطريزات السوداء، وصُمِّمَت الأخرى بشكل محتشم وأنيق تكسوه الطبعات الملونة بالأحمر والأخضر والبني.