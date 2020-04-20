أحذية السلايد من صيحات موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 06:42 مساءً - اتجهت الموضة نحو اعتماد الإطلالات المريحة للاحذية. واذا كنت تبحثين عن أحذية تجمع بين العصرية والراحة، اعتمدي أحذية السلايد الرائجة، حيث أنها من أبرز صيحات أحذية موضة عام 2020، وطبقتها العديد من النجمات، كما أنها تتسم بالراحة، فهي مسطحة ولا تسبب ضغطاً على القدم. طالعي أجمل أحذية السلايد المريحة التي قدمتها العديد من الماركات لعام 2020. تابعي المزيد:الأحذية العريضة والضخمة لربيع وصيف 2020 أحذية السلايد باللون الأسود BOTTEGA VENETA برزت العديد من أحذية السلايد باللون الأسود هذا العام، والتي تتناسب مع مختلف الأزياء، ويمكن إعتمادها نهاراً لإطلالة عصرية ومواكبة للموضة. قدمت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta حذاء السلايد الجلد، وكذلك حذاء كريستيان لوبوتان Christian Loubutin المزين باكسسوارات معدنية مدببة. وقدمت ماركة فندي Fendi تصميم أنيق باللون الأسود، وكذلك أحذية السلايد باللون الأسود وبالإبزيم المعدني من فيليب ليم Phillip Lim وفيرساتشي Versace. PHILLIP LIM ومن ماركة The Row، اخترنا لك حذاء سلايد باللون الأسود وبتصميم الـFlip Flop. Advertisements وأضافت بعض الماركات ألوان نابضة بالحيوية إلى اللون الأبيض لتناسب موسم الصيف مثل أحذية غوتشي Gucci، وموسكينو Moschino. تابعي المزيد:الأحذية المربعة ترند في 2020

أحذية السلايد الملونة أحصلي على إطلالة نابضة بالحيوية نهاراً بأجمل أحذية السلايد الملونة من أشهر الماركات. قدمت ماركة غوتشي Gucci أحذية السلايد بألوان نابضة بالحيوية مثل الحذاء الأصفر والحذاء المزين بطبعات تحمل اسم الماركة الشهيرة. كما قدمت ماركة J. Crew حذاء السلايد بنقشات جلود الحيوانات لتمنحه لمسة جذابة. SPORTMAX وقدمت بعض الماركات أحذية السلايد باللون الوردي الناعم مثل حذاء Sportmax وStuart Weitzman. كذلك برزت ألوان الأخضر والأزرق المناسبة لموسم الصيف، مثل أحذية Sportmax وZimmerman. وأعجبنا حذاء السلايد بالجلد الذهبي اللامع من مارني Marni. تابعي المزيد:هذه هي الاحذية المفضلة بالنسبة إلى الفاشينيستا هذا الصيف

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