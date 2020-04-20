علاج الكلف بالكركم والفازلين في أسبوع واحد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 06:42 مساءً - تعتبر خلطة الكركم والفازلين من أكثر الوصفات الطبيعية فائدة في روتين العناية بالبشرة، إذ يتم استخدامها لعلاج الكلف والتخلص من شوائب بشرة الوجه، ويكثر الإقبال على هذه الوصفة نظرًا لضمان نتيجتها التي تبدأ تتبلور منذ الأسبوع الأوّل فضلًا عن توفّر مكوّناتها في جميع المنازل.

إذاً يشكّل ثنائي الكركم والفازلين أقوى خلطة طبيعية لعلاج الكلف بنتائج مُرضية بعيداً عن المواد الكيمائية المركبة والتكاليف الباهظة، لكن حاذري عدم استخدام الكركم المخصّص للطبخ، وذلك لأنّه يحتوي على كمية مركزة من الصبغة الصفراء، والتي يصعب إزالتها عن البشرة، لذلك يجب استخدام الكركم الخاص بالبشرة والذي يتم شراؤه من العطارين.

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خلطة الكركم والفازلين

الفازلين





المكونات:

ملعقتان من بودرة الكركم المخصص للاستخدام على الجسم.

ملعقتان من الفازلين.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.



الطريقة:

أضيفي الفازلين إلى بودرة الكركم وامزجي معهما زيت الزيتون.

اتركي هذا المزيج على الوجه لمدة أربعة ساعات.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

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فوائد الفازلين مع الكركم

خلطة الفازلين والكركم



تفتيح المناطق الداكنة من الوجه، سواء أكانت على كرسي الخدين، أو السواد تحت العينين، أو حول الفم وغيرها.

إعطاء بشرة الوجه لون واحد متجانس.

الحصول على بشرة لامعة وناعمة وخالية من الشوائب.

التخلّص من آثار حبوب الشباب في جميع مناطق الجسم.

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نصائح للوقاية من الكلف

العناية بالبشرة

تجنّبي التعرّض لأشعّة الشمس خصوصاً في وقت الذّروة أي بين السّاعة العاشرة صباحاً والثانية بعد الظهر، وبذلك يُمكن الوقاية من ظهور الكلف. استخدمي واقيات الشّمس التي تحمي البشرة بالحدّ الأدنى من الأشعّة الضارّة التي تدخل إلى الجسم من الشّمس. تناولي فيتامين سي فلا بدّ من التزوّد بهذا الفيتامين بالكمّية الموصى بها بعد استشارة طبيبٍ بشرة ما يُساعد في الوقاية من ظهور الكلف. تفادي تناول حبوب منع الحمل إذ يرتبط ظهور الكلف ارتباطاً وثيقاً بالهرمونات الأنثويّة مثل الإستروجين والبروجيسترون ويُشار إلى أنّ بعض هذه الهرمونات تدخل في تركيب الأدوية الخاصّة بحبوب منع الحمل والحبوب البديلة التى توصف للمرأة عند بلوغها سنّ اليأس.

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بالفيديو ...خطوات تطبيق ماسك الكركم لإزلة شعر الوجه